Milly Carlucci ha rotto il silenzio sulla scomparsa dell’amico Gianni Minà, il celebre conduttore e giornalista che si è spento a 84 anni nella sua casa a Roma.

Milly Carlucci: la scomparsa di Gianni Minà

Milly Carlucci ha rotto il silenzio sulla scomparsa del suo amico e celebre giornalista Gianni Minà, che si è spento nelle scorse ore nella sua casa a Roma a seguito di una malattia cardiaca. La conduttrice, molto provata per la scomparsa di Minà, ha affermato:

“Ho saputo della morte di Gianni Minà ieri sera ed è da ieri sera che mi chiedono di parlare della nostra amicizia, del nostro rapporto lavorativo, di quello che è stato. Io ho detto di no a tutti non per mancanza di sensibilità o di affetto verso Gianni e Loredana per cui provo un affetto enorme, ma proprio perché non me la sento. è una cosa che è molto personale ed è molto profonda e secondo me deve rimanere così, nei messaggi che io mi scambio con Loredana, con la famiglia e nei ricordi personali.”

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro cordoglio per la scomparsa del celebre giornalista italiano che, nel corso della sua carriera, aveva intervistato numerose personalità politiche e dello spettacolo famose in tutto il mondo. I funerali del giornalista – così come da lui voluto – si terranno in forma privata.