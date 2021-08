Milly Carlucci, il ricordo doloroso: “Mi ha negato ogni aiuto economico”

Milly Carlucci ha confessato per la prima volta dettagli e retroscena del suo difficile rapporto col padre.

Milly Carlucci ha confessato le difficoltà incontrate quando ancora giovanissima abbandonò la carriera universitaria per coltivare il sogno di dedicarsi al mondo dello spettacolo (contro la volontà del padre).

Milly Carlucci: il padre

Milly Carlucci non ha mai fatto segreto di aver avuto da giovanissima un rapporto difficile con suo padre, che ovviamente si sarebbe augurato per lei una carriera di successo dopo gli studi universitari.

La conduttrice abbandonò la facoltà di Architettura per dedicarsi invece al mondo dello spettacolo e questo causò un conflitto tra lei e il genitore. “Lui era preoccupato per me e lo capisco, ma quando poi come riconoscimento alla carriera sono diventata Cavaliere della Repubblica e Commendatore per lui è stata un’esplosione di gioia”, ha dichiarato Milly Carlucci, e ancora: “Mi negò ogni aiuto economico”. I due riuscirono a recuperare un rapporto quando la conduttrice conquistò il successo, diventando di fatto uno dei volti di punta del piccolo schermo italiano.

Milly Carlucci: Ballando con le Stelle

Dopo le vacanze estive Milly Carlucci è tornata subito al lavoro per la nuova stagione di Ballando con le Stelle, al via in autunno. Quest’anno nella nuova edizione dello show non sarà presente Raimondo Todaro né Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi (entrambe in dolce attesa). Todaro ha annunciato il suo addio allo show via social, scatenando l’ira della conduttrice.

Milly Carlucci e Todaro: il botta e risposta

Raimondo Todaro ha annunciato via social il suo addio a Ballando con le Stelle e, secondo indiscrezioni, avrebbe stretto un accorto con Amici di Maria De Filippi. L’annuncio del suo addio al programma ha scatenato l’ira di Milly Carlucci, che via social ha affermato: “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando.

Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho visto invece il suo post”, ha affermato la conduttrice, a cui il ballerino ha prontamente replicato via social sostenendo di essere positivo al Covid e di aver già parlato con lei di questa sua decisione in passato.