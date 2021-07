Milly Carlucci, la dedica a Roberto Mancini: “Ci hai fatto sognare”

Dopo la vittoria dell'Italia agli Europei Milly Carlucci ha scritto una dedica via social a Roberto Mancini.

In occasione della vittoria dell’Italia a Euro 2020 Milly Carlucci ha scritto una dedica per il ct della Nazionale Roberto Mancini, che in passato lei stessa presentò a Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci: la dedica a Roberto Mancini

Nel 2017 Roberto Mancini si presentò in smoking a Ballando con le stelle, e si esibì in un inaspettato tango lasciando tutti senza fiato. La conduttrice del programma, Milly Carlucci, ha ricordato l’episodio e ha lodato il mister per la sua esibizione e per il successo ottenuto sul campo di Wembley, dove la Nazionale ha trionfato contro gli inglesi portando a casa l’acclamato premio a 53 anni di distanza dall’ultima volta.

“Quella notte ci hai fatto sognare, ieri ci hai fatto impazzire di gioia. Grazie grande Mister”, ha scritto Milly Carlucci postando sui social il video di quella memorabile esibizione di Mancini al suo talent show. Il post ovviamente ha fatto il pieno di like, e in tanti si sono uniti al suo messaggio con lodi e ringraziamenti verso il ct della Nazionale.

Milly Carlucci: il post per Raffaella Carrà

Nei giorni scorsi Milly Carlucci si era unita al coro di messaggi di lutto e cordoglio dedicati alla notizia dell’improvvisa morte di Raffaella Carrà, deceduta a 78 anni lo scorso 5 luglio. “Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raffaella, per tutto quello che ci hai regalato”, aveva scritto Milly Carlucci via social esprimendo il suo dolore per la morte della collega.

Milly Carlucci: le novità

Durante la pausa estiva Milly Carlucci starebbe lavorando ai preparativi di quella che sarà la 16esima edizione di Ballando con le Stelle. Secondo i rumor in circolazione la conduttrice avrebbe scelto Morgan (nome d’arte di Marco Castoldi) come concorrente del programma. La questione al momento non ha ricevuto conferme né smentite, ma in tanti tra i fan del programma sono curiosi di sapere se davvero Morgan sarà all’interno dello show. Nelle precedenti edizioni dello show condotto da Milly Carlucci anche Asia Argento – ex compagna proprio di Morgan – aveva presto parte a Ballando con le Stelle in qualità di concorrente. In tanti tra i fan non vedono l’ora di sapere chi saranno gli altri concorrenti del programma.