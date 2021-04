Martina Corgnati è la figlia della cantante Milva, la "Pantera di Goro", morta all'età di 82 anni.

Martina Corgnati è la figlia di Milva, la “Pantera di Goro“, morta a 82 anni. La donna aveva da tempo perso da tempo coscienza del tempo e della memoria e viveva a Milano con la figlia e la segretaria. Era anche conosciuta come “La Rossa” per via dei suoi capelli.

Chi è la figlia di Milva

Martina Corgnati, figlia di Milva e Maurizio Corgnati, regista e produttore discografico, si è costruita un’ottima carriera in un mondo non molto lontano da quello che ha portato la madre al successo. La donna è nata il 6 ottobre 1963 a Torino, dal matrimonio tra la cantante e il produttore. Ha conseguito due lauree, una in Lettere moderne con indirizzo artistico e una in Storia, e in seguito ha intrapreso una carriera come storica dell’arte, saggista e critica d’arte.

Ha insegnato Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di Palermo e alla facoltà di Comunicazione Visiva/SUPSI di Lugano. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche, come “Arte”, “Flash Art”, “Panorama”, “Anna”, “The Journal of Art”, “L’Indice”, “La Repubblica”, “Carnet Arte” e ha una rubrica d’arte su “Chi” e su “Style”.

Martina è autrice di monografie molto importanti su artisti contemporanei come Longobardi, Pinot Gallizio, Enrico Baj, e si è occupata di arte medievale.

Ha tenuto diverse conferenze in Italia e all’estero e ha scritto con Francesco Poli il Dizionario d’arte contemporanea e il Dizionario dell’arte del Novecento. Ha scritto anche Artiste, sull’arte femminile. Nel corso della carriera si è occupata soprattutto di artisti non-occidentali, arabi e africani, e sulla creatività artistica contemporanea del mondo mediterraneo e dell’oriente. Non ha mai trascurato il rapporto con la madre, con cui è stata molto legata e con cui viveva. Nel 2018 è stata lei a salire sul palco dell’Ariston per ritirare il Premio alla Carriera assegnato a Milva.