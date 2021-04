Milva, l’omaggio di Malgioglio: “Aveva una classe imparagonabile”

Cristiano Malgioglio ha voluto omaggiare la scomparsa di Milva, lanciando un appello a Maria De Filippi. "Nessuno come lei".

La morte di Milva “la rossa”, come era conosciuta al grande pubblico ha sconvolto moltissime persone non solo fan della cantante che con le sue canzoni ha segnato un’epoca, ma anche da personaggi dello spettacolo quali Iva Zanicchi o ancora Cristiano Malgioglio che interpellato da Adnkronos ha omaggiato Milva descrivendola “una cantante popolare, ma con una classe imparagonabile”.

“Trovo assurdo che non le venisse riconosciuta la grandezza. È l’unica che ha avuto un successo veramente grande all’estero, lavorando con i più grandi autori e in tante lingue diverse. Era una cantante popolare ma con una classe imparagonabile”, ha dichiarato Cristiano Malgioglio che ha lanciato un appello a Maria De Filippi proponendo di ricordarla con alcuni suoi successi o ripercorrendo la sua storia.

Morte di Milva, la dedica di Malgioglio

Con la scomparsa di Milva, l’Italia perde una delle voci più iconiche della canzone degli anni ’60 – ’70 e ’80. “Non avrei mai voluto pubblicare questa foto.. ma volevo ricordarla così in tutta la sua bellezza e eleganza. Oggi il mio cuore è rotto. Ci lascia la più grande Artista del nostro Paese. Non c’è nessuno come lei”, le parole di Cristiano Malgioglio che sui social ha pubblicato una vecchia foto con la nota cantante.

Malgioglio ha poi voluto esaltare la grandezza di Milva ricordando quanto fosse grande non solo in Italia, ma anche all’estero: “Qualche anno fa feci uno speciale per un programma di Rai1 in cui raccontavo la sua grandezza e dicevo che lei cantava in 8 lingue.

Lei mi chiamò, aveva già una voce molto debole: ‘Ricordati che io non canto in 8 lingue ma in 9’. Capite? Cantava in 9 lingue. Ed era un’interprete che oggi piangeranno a ogni latitudine”.

Poi l’appello a Maria De Filippi: “Sarebbe bello che anche le nuove generazioni conoscessero la grandezza di Milva e faccio un appello a Maria De Filippi. Perché anche ad ‘Amici’, in una delle prossime puntate, non cantano un brano di Milva e ne ricordano la storia?”.