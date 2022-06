Mily Carlucci: la reazione alla conferma di Todaro ad Amici

Raimondo Todaro è stato riconfermato come insegnate di Amici di Maria De Filippi: come ha reagito Milly Carlucci alla notizia.

Dopo oltre 10 anni sulla pista di Ballando con le Stgelle, Raimondo Todaro ha abbandonato lo show per un nuovo posto ad Amici che, quest’anno, gli è stato riconfermato. Milly Carlucci ha rotto il silenzio sulla questione.

Milly Carlucci: Raimondo Todaro ad Amici

Un anno fa Milly Carlucci aveva espresso la sua delusione nell’aver appreso dell’addio di Todaro a Ballando con le Stelle attraverso i social, attraverso l’annuncio pubblico del ballerino, e non invece faccia a faccia come avrebbe voluto. Il ballerino è stato riconfermato per la seconda volta all’interno dello show di Maria De Filippi e questa volta la conduttrice ha rotto il silenzio affermando di essere felice per lui: “Sono felicissima per lui.

Non dimenticherò mai il giorno in cui quindici anni fa Raimondo accompagnò il fratello al provino di Ballando. Alla fine fu lui ad essere preso. Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!”.

Lo scambio di battute

Un anno fa le cose tra i due non andarono esattamente in questo modo e infatti dopo che Todaro ha annunciato di essere passato alla concorrenza, Milly scrisse sui social: “Oggi mi sono arrivati molti messaggi su Raimondo e la sua scelta di abbandonare Ballando. Sapevo da un mese che era in trattativa con un altro programma. Nel nostro ambiente queste voci corrono. Ieri mi ha chiamato per dirmelo e gli ho detto che prima di una decisione così importante era carino incontrarsi e guardarsi negli occhi.

Stamani però con delusione ho letto il suo post“. Tra i due questa volta è pace fatta?