Minà, Alba Parietti ricorda: mi aiutò nell'intervista a Scorsese

Roma, 29 mar. (askanews) – “A Venezia mi portò sul palco della mia trasmissione da Venezia Martin Scorsese, me lo trovai sul palco portato da lui, guardai Gianni come a dire aiuto, adesso come faccio, non avevo preparato niente e lui in cinque secondi mi suggerì domande argutissime che solo lui poteva fare e uscì un’intervista bellissima solo grazie alla sua genersosità”. “Era una persona generosa, amava il bello negli altri e ti aiutava. Io sono qui oggi per dirgli grazie ancora”. Lo ha raccontato Alba Parietti, arrivando alla camera ardente in Campidoglio, a Roma, per Gianni Minà. “Non l’ho conosciuto abbastanza bene per raccontare altri episodi personali – ha proseguito – ma era una persona che tutti dobbiamo apprezzare, secondo me la Rai dovrebbe fare un film su di lui e ricostruire la sua vita, carriera, tutto ciò che ha fatto. Tutto il mondo si fidava di lui, da Fidel Castro a Maradona a Ivana Spagna, ecc.”.

