Minà, Onorato: studieremo con il sindaco modo per renderlo eterno

Roma, 29 mar. (askanews) – “Con Gianni Minà perdiamo non solo un grande giornalista, scrittore, ma perdiamo una persona per bene, garbata, che ha insegnato a fare giornalismo senza sensazionalismi. Ha scelto Roma come città adottiva e noi studieremo con il sindaco il modo più appropriato per ricordarlo e renderlo eterno; ha legato la sua storia a tanti personaggi, anche di sport. Noi a settembre riapriremo il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, che è stato uno dei luoghi simbolo delle Olimpiadi negli anni ’60, credo che quello possa essere un luogo per ricordarlo, anche con mostre o iniziative in suo onore”. Così Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda alla camera ardente in Campidoglio di Gianni Minà.

