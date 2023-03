Minà, Silvio Marconi: tessera Anpi è l'unica che abbia accettato

Roma, 29 mar. (askanews) – “Le interviste di Gianni Minà sono tante, riusciva a spaziare dalle interviste ai grandi campioni nello sport all’intervista a Fidel Castro, a Chavez; riusciva a essere un grande professionista e un grande uomo libero su tutto, dallo sport alla politica. Questo è stato il suo grande pregio e il motivo per cui è stato discriminato per tantissimi anni, lo hanno escluso dalla Rai, anche chi oggi fa finta di celebrarlo con ipocrisia. Lui ha detto chiaramente di essere stato escluso per aver intervistato Fidel, Chavez e non essere stato prono ai voleri degli Usa, non ha mai chinato la testa e non ha mai rinunciato alle sue idee”.

Lo ha detto Silvio Marconi dell’Anpi, ricordando il giornalista scomparso alla camera ardente in Campidoglio.

“Tra l’altro era iscritto Anpi – ha aggiunto – è l’unica tessera che abbia mai accettato”.