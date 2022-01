Minacce a Draghi su canale Telegram No Vax, perquisito gestore

Milano, 20 gen. (askanews) – Minacce al presidente del Consiglio Mario Draghi, incitamento alla violenza, messaggi antisemiti e diffusione di teorie complottiste. Sono i contenuti di un canale Telegram No vax, l’ennesimo scoperto dalla Polizia Postale. Messaggi di odio che sfociavano in incitamento a compiere atti violenti durante le manifestazioni No vax o No greenpass, numerose negli ultimi mesi.

E proprio per partecipare ad una di queste manifestazioni a Roma era atterrato nei giorni scorsi all’aeroporto Capodichino di Napoli l’amministratore del gruppo, un italiano originario del capoluogo campano, ma residente in Germania.

L’uomo è stato controllato e perquisito.

Fra le personalità prese di mira dal gruppo nei loro messaggi anche il presidente Usa Joe Biden e il magnate Bill Gates.