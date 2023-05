Minacce a Gianni Sperti: "Non ho paura di nessuno"

Gianni Sperti vittima di minacce dopo gli scontri avuti con Aurora Tropea, dama del Trono Over di Uomini e Donne. L’opinionista ha denunciato sui social l’accaduto mostrando ai suoi followers lo screenshot di uno dei tanti messaggi intimidatori ricevuti.

Minacce da profili fake a Gianni Sperti dopo gli scontri con Aurora Tropea a Uomini e donne

“Pezzo di m* lascia perdere Aurora hai capito? Sono stato chiaro? Te ne pentirai. Smettila di insultare Aurora“. Queste le parole contenuti nel messaggio reso pubblico dall’opinionista, che ha poi spiegato perché ha deciso di rendere note le minacce.

“Ho deciso di pubblicare una tra le tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditor poche parole. P.S: Non ho paura di niente e di nessuno“. Così Gianni Sperti ha ‘gelato’ l’hater, rivendicando anche la sua piena libertà di esprimere opinioni in trasmissione.

Ancora scontri in trasmissione tra i due

La vicenda è stata portata anche davanti alle telecamere, con Sperti che, dopo l’ennesimo battibecco con Aurora Tropea in trasmissione, ha spiegato di esser stato invaso da profili fake che gli hanno rivolto parole poco carine.

“Sono tornati i tremila profili fake che insultano. È un caso? Sei andata via e non ci sono più stati. È tornata Aurora e io sto tutto il giorno a bloccare i profili fake che mi insultano difendendo Aurora e Paola” ha affermato l’opinionista.

La replica di Aurora Tropea non è tardata ad arrivare: “Io lavoro tutto il giorno e secondo te mi metto a fare i profili fake per insultare la gente?”, riferendosi poi all’opinionista apostrofandolo come ‘bullo’.

“Vorrei che tu cominciassi ad usare bene le parole perché se dici che sono stato un bullo nei tuoi confronti, la denuncia te la faccio io perché è una cosa che non puoi dire” ha detto Sperti, aggiungendo: “Siamo in un programma televisivo, stiamo discutendo, parliamo di cose positive o negative, possiamo esserci simpatici o meno, posso pensare che tu sia finta o meno ma non sono un bullo. Smettila di usare queste parole acchiappa applausi“.