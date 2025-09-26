Minacce crescenti alle operazioni umanitarie nel Mar Mediterraneo

Nell’ultimo mese, le missioni di soccorso nel Mediterraneo centrale hanno subito un incremento preoccupante di attacchi. L’ultimo episodio è avvenuto venerdì, quando la nave di soccorso Sea-Watch 5 è stata colpita da un’imbarcazione della guardia costiera libica mentre si trovava in acque internazionali. Questo evento, che ha visto l’uso di munizioni vere, non è isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente violenza sulle rotte migratorie.

L’ong tedesca Sea-Watch ha confermato che la sua nave è stata attaccata poco dopo aver salvato 66 migranti. La situazione ha spinto l’organizzazione a chiedere un’immediata risposta da parte dell’Italia e dell’Unione Europea, sottolineando l’urgenza di chiarire la situazione e le responsabilità.

Un attacco che segue un precedente allerta

Questo episodio ricorda un attacco simile avvenuto il 24 agosto, quando la nave Ocean Viking, operata dall’ong francese SOS Méditerranée, è stata anch’essa presa di mira da un’imbarcazione libica, finanziata attraverso i fondi europei. Tali eventi sollevano interrogativi sul ruolo dell’Unione Europea nel supportare le forze libiche, accusate di violazioni dei diritti umani.

La crescente escalation della violenza

Giulia Messmer, portavoce di Sea-Watch, ha dichiarato che l’incidente odierno è parte di un trend preoccupante. “Negli ultimi tempi, abbiamo assistito a un aumento della violenza nel Mediterraneo centrale. Questo non è un fenomeno isolato”, ha affermato in un’intervista. La nave di pattuglia libica, di classe Corrubia, ha intimato alla Sea-Watch 5 di dirigersi verso nord, una manovra che avrebbe interrotto il salvataggio in corso. Quando il personale di bordo ha rifiutato di obbedire, l’imbarcazione libica ha aperto il fuoco.

Le implicazioni politiche e le risposte europee

Il fatto che le operazioni di soccorso siano state messe in pericolo mentre l’Unione Europea continua a sostenere la guardia costiera libica solleva serie preoccupazioni. Pochi giorni prima dell’attacco, la Commissione Europea aveva difeso la sua cooperazione con la Libia, nonostante una lettera firmata da numerose ong chiedesse la sospensione delle relazioni con le autorità libiche.

Reazioni e preoccupazioni delle organizzazioni umanitarie

Judith Sunderland, direttrice associata di Human Rights Watch, ha espresso forte preoccupazione: “Cosa deve ancora fare la Commissione Europea per sospendere il suo supporto a questa forza imprevedibile e non responsabile?”. La portavoce di Sea-Watch ha aggiunto che l’approccio attuale dell’Europa non offre sicurezza né ai cittadini europei né a coloro che cercano asilo.

Le ONG sostengono che questi eventi rivelano un fallimento quasi decennale della politica europea in Libia, un paese afflitto da instabilità e violazioni dei diritti umani. Le reazioni politiche si intensificano, mentre i leader europei promettono di affrontare le minacce alla sicurezza con forza e determinazione, ma le azioni concrete rimangono scarse.

Il recente attacco alla Sea-Watch 5 non è solo un evento isolato, ma un segnale di allerta per la comunità internazionale. Le missioni umanitarie nel Mediterraneo si trovano ad affrontare sfide sempre più gravi, e la necessità di un ripensamento delle politiche europee è più urgente che mai.