Giorgia Meloni ha nuovamente ricevuto delle minacce di morte.

Minacce che sono apparse su un muro dopo una manifestazione avvenuta a Bologna contro il decreto anti-rave.

Minacce di morte a Giorgia Meloni: “Attenta al cranio”

“Ancora una volta assistiamo ad una minaccia indirizzata al presidente del Consiglio Meloni” ha scritto Elisabetta Gardini, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, commentando la scritta apparsa a Bologna contro Giorgia Meloni. “Giorgia occhio al cranio” è la scritta in questione. “Ha il sapore grigio degli anni più bui del secondo dopoguerra in Italia, quello degli anni di piombo, quando gli antifascisti sotto questo slogan hanno colpito e in troppi casi ucciso militanti di destra.

È ora di dire basta e condannare una volta per tutte queste minacce in maniera chiara ed inequivocabile” ha aggiunto Gardini. A Bologna hanno sfilato in migliaia contro il decreto anti-rave e le frasi sarebbero state scritte da alcuni gruppi anarchici. Nel mirino anche Matteo Piantedosi, inistro dell’Interno. Matteo Lepore, sindaco della città, ha pubblicato la foto della scritta, prendendo le distanze da quanto accaduto. “Bologna è stata attraversata da un rave con quasi diecimila persone, in piena città.

Muri imbrattati, traffico in difficoltà e gravi disagi. Il Comune e tutte le società di servizi sono all’opera per ripulire, scritte sui muri compresi. Di tutti questi danni abbiamo raccolto immagini e documentazione. Seguirà puntuale denuncia verso chi ha organizzato e sia stato individuato a compiere atti contro la città” ha scritto su Facebook.

Il commento di Giorgia Meloni

“Leggo che a seguito di una manifestazione a Bologna contro il cosiddetto ‘decreto anti-rave’ sarebbero apparse minacce verso di me e le Forze dell’Ordine.

Questo Governo rivendica le proprie scelte e non si lascerà intimidire da chi vorrebbe un’Italia sottomessa all’illegalità. Se questa è la modalità con cui certi personaggi hanno intenzione di contrastare la nostra azione in tema di sicurezza, significa che siamo sulla strada giusta” ha commentato la premier.