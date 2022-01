Minacce su Telegram a Draghi e Biden: chi è l’amministratore del canale?

L'amministratore del canale Telegram che minaccia Draghi e Biden è originario del napoletano ed è stato perquisito dalle forze dell'ordine.

Uno dei canali di comunicazione preferito dai no vax è senza dubbio Telegram, sistema di messaggistica che per le sue caratteristiche ben si adatta alla causa di chi ha deciso di non vaccinarsi. Molto spesso sui gruppi frequentatti da no vax girano teorie del complotto, controinformazioni e minacce rivolte ai leader politici o a chi ha un ruolo nella gestione dell’emergenza.

Queste intimidazioni hanno riguardato anche il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L’amministratore del gruppo di queste minacce è stato identificato dalle forze dell’ordine.

Stando a quanto si apprende dal Messaggero, la Polizia Postale e delle Comunicazioni, su delega del Procuratore della Repubblica, avrebbe rilevato la presenza sul gruppo Telegram in questione di diversi messaggi d’odio rivolti ai due leader politici in particolare.

L’amministratore del canale sarebbe originario della provincia di Napoli, ma da diversi tempo risulterebbe domiciliato in Germania per motivi di lavoro. L’uomo sarebbe stato sottoposto a perquisizione all’aeroporto campano di Capodichino mentre provava ad entrare nel paese per partecipare alla manifestazione no vax che si svolgeva a Roma lo scorso 15 gennaio 2022.

La perquisione è stata eseguita su delega del Pubblico Ministero, dal Compartimento Polizia Postale e dalla Digos di Napoli, mentre l’intera operazione rientra nel monitoraggio informatico delle rete internet legata all’attuale mobilitazione contro le misure adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da covid-19.