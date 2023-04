Minaccia suicidio dal cavalcavia: agente della stradale lo salva

Minaccia il suicidio dal cavalcavia autostradale, ma ad intervenire sul posto è l’equipaggio della Polizia Stradale. Qui uno degli agenti s’è mosso sulla struttura per dialogare con il ragazzo e per permettere agli altri agenti di attivare il protocollo d’emergenza. Dopo un’ora, l’agente è riuscito a convincerlo.

Minaccia di gettarsi dal cavalcavia. Agente della Polizia Stradale riesce a convincerlo a desistere

Tutto accade nella serata di pasquetta, sul cavalcavia dell’autostrada A1, nel comune di Castelfranco Emilia, è lì che il giovane, in viaggio con la propria auto e afflitto da uno stato di sconforto per ragioni personali, ha maturato l’intenzione di togliersi la vita gettandosi tra i veicoli di passaggio.

Preziosissimo l’intervento di un equipaggio della Polizia Stradale di Modena Nord. Un agente ha intavolato un colloquio per indurlo a desistere dai suoi propositi, entrando in confidenza con il ragazzo, mentre gli equipaggi della Sottosezione di Modena Nord e di Bologna Sud, hanno attivato il servizio di “safety car”, per rallentare e bloccare il traffico.

Il colloquio tra i due è andato avanti per circa un’ora, fino a quando l’agente non è riuscito nell’impresa di convincere il giovane a darsi una seconda possibilità, scendendo dalla struttura ed oltrepassare le barriere di protezione per raggiungere il cavalcavia. Lì ad aspettarlo c’era già un’ambulanza del 118 per prestargli soccorso.

Al termine dello stato di emergenza il traffico veicolare è stato correttamente ripristinato e i familiari del giovane l’hanno potuto riabbracciare sano e salvo. Una storia, fortunatamente, a lieto fine.