Minacciano gli addetti del Comune per non pagare le tasse: cosa succede a Castelnuovo della Daunia

Violenza e aggressioni negli uffici comunali di Castelnuovo della Daunia: per non pagare le tasse alcuni cittadini hanno minacciato gli impiegati.

«Si avvisa che in questo Comune è fatto espresso divieto di rivolgersi ai dipendenti comunali con minacce di morte , insulti e atteggiamenti violenti . Pertanto, prima di entrare nella sede municipale, ricordandoci di vivere in un paese civile, lasciamo a casa minacce, fucili e pistole».

Questo l’irreale avviso presente sul cancello del Municipio di Castelnuovo della Daunia, affisso dal sindaco Guerino del Luca, in seguito ai numerosi atti di aggressione verbale e intimidazioni subite dai dipendenti comunali.

Minacce per non pagare le tasse

Alla base di questi atti di violenza gratuita, ci sarebbe la natura poco incline a pagare le tasse da parte di alcuni cittadini, che hanno usato come capri espiatori proprio i dipendenti pubblici.

Queste le parole del Primo cittadino De Luca a riguardo:

«Ci sono stati due o tre episodi in queste settimane un po’ di insofferenza da parte di alcuni cittadini che non vogliono adempiere ai loro doveri e pagare le tasse. Sono venuti in Comune minacciando gli addetti, dicendo che li avrebbero sparati. In altri casi, grida e urla. Non è più tollerabile. Abbiamo voluto fare un manifesto quasi goliardico per porre un freno a questi atteggiamenti da parte di alcuni cittadini».