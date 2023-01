Stava raggiungendo la stazione ferroviaria principale di Roma per partire ed è stata minacciata con il coltello a Termini per rapina

Giovane donna minacciata con il coltello a Termini: “Aggredita per 20 euro”.

L’aggressione ad una studentessa lavoratrice 26enne che stava andando a prendere i treno è stata raccontata da Il Messaggero. Da quanto si apprende sarebbe accaduto tutto nelle ore serali quando la 26enne C.F. stava raggiungendo la stazione ferroviaria principale di Roma per prendere il treno.

Minacciata con il coltello a Termini

Ad un certo punto è stata bloccata da due uomini stranieri. Ha raccontato la vittima al quotidiano: “Studio e lavoro a Roma ormai da 5 anni ma sono nata e cresciuta a Bologna.

Mi trovavo nei pressi della stazione proprio perché avevo un treno da prendere per tornare qualche giorno dalla mia famiglia”. Da quanto si legge la ragazza si trovava in una via adiacente alla stazione e la coppia di criminali è sono sbucata dal nulla: felpa, cappuccio e coltello tascabile che è stato esibito da uno di loro. Ha detto la ragazza: “Erano 2 ed erano stranieri, uno aveva un coltellino tascabile, mi hanno chiesto dei soldi ma non avevo grandi cifre, solo 20 euro e qualche spiccio”.

Il coraggio: “Almeno ridatemi i documenti”

“Ormai chi gira coi contanti? Non mi hanno creduta e mi hanno detto di consegnare loro lo zaino, la valigia non interessava. Mi sono spaventata e gliel’ho consegnato”. E in chiosa: “Stavano per andare via ma ho trovato il coraggio di fermarli, li ho pregati di controllare dentro e di non portarmi via i documenti. Ne avevo davvero bisogno, dovevo partire”.