MIND presenta il suo primo Annual Report

Milano, 17 mag. (askanews) – A un anno dall’apertura al pubblico di Mind – Milano Innovation District, Lendlease e Arexpo insieme a tutti i partner, hanno presentato il primo bilancio di quello che è stato un anno cruciale nello sviluppo del quartiere: si è tenuta venerdì 12 maggio, in occasione della Mind Innovation Week, la prima edizione del Mind Annual Report.

Un punto per raccontare lo sviluppo di MIND ad oggi, presentare i risultati raggiunti e fissare gli obiettivi per il futuro. Quest’anno tra gli obiettivi sarà definito il progetto del nuovo Albero della Vita e della piazza sottostante, piazzale Expo 2015 per restituirlo alla collettività nel 2025. Già oggi Mind rappresenta non soltanto un vero e proprio quartiere di Milano, ma soprattutto un polo di aggregazione economica e sociale per ricerca, sviluppo e formazione. Con 25 realtà già presenti nel distretto, e altre 20 pronte all’inserimento entro il 2023. 2000 operatori attuali e più di 60.000 potenziali, tra ricercatori, professionisti e studenti. Senza contare l’utenza quotidiana dell’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Insomma un polo capace di attrarre tutti quegli investimenti e progetti (più di 100 avviati nel 2022 e ancora in corso) illustrati nei loro risultati, per la prima volta in maniera organica, nel primo Annual Report del distretto.

Florenza Lipparini, Strategic Consultant Lendlease, Managing Partner PlusValue, ci ha raccontato dell’anno appena trascorso, tra risultati raggiunti e obiettivi per il futuro.

“È stato un anno importante e intenso. Il primo elemento da portare all’attenzione di tutti è che è stato confermato il piano industriale di investimento MIND, 2,6 miliardi che da qui al 2030 ci consentiranno di costruire questa città”.

Di innovazioni e nuove tecnologie abbiamo parlato con Tommaso Boralevi: Chief Innovation and Technology MIND, Lendléase.

“Il bilancio è che questo è stato l’anno in cui siamo passati dalla teoria all’azione. La parola execution per noi è fondamentale. Siamo riusciti a trasformare questo polo MIND in uno dei nostri Hub mondiali di innovazione”.

Sabato 13, con l’Innovation Fest, si è chiusa la prima edizione della MIND INNOVATION WEEK che ha visto oltre 100 eventi sulle nuove frontiere delle scienze della vita e della città del futuro. Una giornata aperta a tutti, con attività come visite guidate, concerti e laboratori per grandi e piccini – una vera e propria Festa dell’Innovazione creata per celebrare il primo anno di MIND dal mattino fino a sera.