Minerdo (ONTM): anno di attività importanti

Roma, 16 dic. (askanews) – “Siamo nella sede di Confitarma che ha ospitato il nostro primo incontro per gli Stati Generali dell’Osservatorio Nazionale Tutela del Mare. Abbiamo qui presenti tutti i rappresentanti e i delegati provenienti da tutt’Italia che per la prima volta si sono incontrati e riuniti in presenza per avviare tutte le attività del 2023 sull’Osservatorio. Nella parte pubblica abbiamo avuto il piacere di avere un video messaggio del Ministro Lollobrigida, ed importanti contributi da parte di Maria Siclari, direttore dell’ISPRA e di Massimo Clemente, direttore del CNR IRSS.

Questo per noi è un grande risultato che corona un anno di attività importanti per l’Osservatorio”.

Così il Presidente di ONTM, Roberto Minerdo.