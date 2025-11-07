Minervini: Chirurgia urologica, la rivoluzione è robotica

Sorrento, 7 nov. (askanews) – “Stiamo assistendo in urologia, ma anche in tante branche della chirurgia ad una rivoluzione robotica. Una rivoluzione che parte dalla casa madre intuitive che ha lanciato i primi robot nel 1999 e che ora sono alla quarta e quinta evoluzione tecnologica. Quest’anno, a Sorrento, ci sarà anche il nuovo Da Vinci 5, che avrà anche una tecnologia innovativa in termini di propriocezione, cioè la capacità di sentire con la sensibilità tattile ciò che si tocca con i joystick del robot”.

“L’urologia è una branca nella quale oggi oltre il 50 % delle procedure vengono eseguite in chirurgia robotica. La prostatectomia robotica, grazie ad una HTA, una valutazione ministeriale Agenas fatta pochi mesi fa, viene utilizzata la robotica nel 65 % dei casi. Immaginate voi il numero di procedure robotiche che oggi vengono eseguite e queste sono destinate a crescere nei prossimi cinque anni con una prospettiva tale per cui ci sarà un incremento importante fino ad arrivare a un 75-80 % di prostatectomie robotiche che nel 2030 verranno eseguite in chirurgia robotica .”