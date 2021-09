Mini auto elettriche al posto delle barelle in pediatria: la “terapia del gioco” all’ospedale di Belluno

Un gruppo di bikers ha donato all'ospedale di Belluno due mini auto elettriche che i bimbi potranno utilizzare per spostarsi al posto delle barelle.

Per ridurre l’impatto psicologico della malattia, la paura, l’ansia e lo stress e rendere più umane e facili le visite attraverso il gioco, i bambini ricoverati presso l’ospedale San Martino di Belluno non vedranno più barelle o sedie a rotelle quando dovranno andare a fare esami o operazioni ma mini auto elettriche.

Mini auto elettriche all’ospedale di Belluno

Come spiegato dall’Ulss 1 Dolomiti, il reparto di Pediatria avrà a disposizione due mini auto consegnate al nosocomio veneto da un gruppo di bikers Harley-Davidson, una Fiat 500 e un Gaucho Grande. I piccoli pazienti ne potranno usufruire ogni qualvolta dovranno andare a fare radiografie, esami diagnostici o operazioni.

Oltre alle due macchine elettriche, sono stati donati anche tre sterilizzatori per i biberon dei neonati in modo da coprire tutte le fasce di età degli ospiti.

Mini auto elettriche all’ospedale di Belluno: “Spirito di solidarietà”

Il responsabile del Gruppo Bell1 Paolo Viel ha affermato che da tempo c’era la volontà di fare qualcosa per i bambini ricoverati: “Speriamo che anche momenti non semplici, come essere in ospedale, diventino così meno pesanti per i piccoli“, ha sottolineato. Nel ringraziare i motociclisti, il direttore generale dell’Ulss 1 Dolomit Maria Grazia Carraro ha parlato di un grande segno di attenzione per il reparto dell’ospedale mentre l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin ha evidenziato lo spirito di solidarietà mostrato.