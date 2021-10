Mini cotolette vegetali Alma Verde Bio ritirate dal mercato: su alcune parti della confezione si proclama l'assenza di soia ma non è vero, la soia c'è

Mini cotolette vegetali Alma Verde Bio ritirate dal mercato per rischio allergeni: i lotti richiamati sono stati resi noti in un alert del Ministero della Salute che rimanda alla presenza di soia, sia pur a fronte di alcune scritte di presentazione dei prodotti che invece proclamano l’assenza della stessa fra gli ingredienti.

Mini cotolette vegetali ritirate dal mercato: allerta del ministero della Salute

La nuova allerta alimentare sul sito del Ministero della Salute annuncia dunque il ritiro precauzionale dal commercio di diversi lotti delle Mini Cotolette Vegetali di Almaverde Bio a causa del rischio allergeni. Attenzione, sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 26 ottobre 2021, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data dei controlli è il 25 ottobre 2021.

Perché le mini cotolette vegetali sono state ritirate dal mercato, il motivo è la soia

Si tratta di un ritiro innescato da un errore di stampa nelle stampigliature sulle confezioni. Cosa significa? Che la confezione esterna riporta l’indicazione errata “senza soia”, mentre la soia c’è e come e peraltro indicata negli ingredienti, e siccome la soia in alcuni soggetti può scatenare allergie anche severe, cioè è un allergene, i lotti con l’errore sono stati ritirati.

Ecco tutti i lotti delle mini cotolette vegetali ritirate dal mercato

Ma quali sono i lotti ritirati a nome del produttore Gastronomica Roscio srl, in via in via Madonnina 32 a Vidigulfo in provincia di Pavia? Eccoli: BC35: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 ottobre 2021. BA34: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 novembre 2021. BB37: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 13 novembre 2021. BD38: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 22 novembre 2021.

BA39: data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 novembre 2021 e infine BD39, quest’ultimo con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 novembre 2021.