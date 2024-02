Mini Countryman diventa più grande e punta a nuovi clienti

Milano, 23 feb. (askanews) - Mini affronta il 2024 con una gamma completamente rinnovata. Dopo la Cooper tocca alla Countryman che rappresenta circa il 50% dei volumi in Italia e cresce ancora in dimensioni (+13cm in lunghezza) per conquistare nuovi segmenti di mercato, proponendosi come auto per tu...

Milano, 23 feb. (askanews) – Mini affronta il 2024 con una gamma completamente rinnovata. Dopo la Cooper tocca alla Countryman che rappresenta circa il 50% dei volumi in Italia e cresce ancora in dimensioni (+13cm in lunghezza) per conquistare nuovi segmenti di mercato, proponendosi come auto per tutta la famiglia.

La nuova Mini Countryman è la prima Mini ad essere prodotta in Germania nello stabilimento di Lipsia dove si assemblano anche le batterie per le auto elettriche. Numerose le versioni disponibili: elettrica, benzina, diesel a 2 e 4 ruote motrici. L’entry level è la Countryman C con il 1.5 turbo benzina 3 cilindri mild hybrid da 170 CV, mentre al top di gamma c’è la John Cooper Works ALL4 da 300 CV, trazione integrale e cambio steptronic con leve al volante.

A bordo la Mini Countryman presenta un design minimale caratterizzato dal grande schermo centrale Oled touch. Nuovo l’infotainment con numerose possibilità di personalizzazione mentre le modalità di guida sono 3: Core Base, Green e Go Kart. I prezzi partono da 34.900 euro fino ai 51mila della John Cooper Works.