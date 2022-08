“Minions”: nelle sale cinesi tutto un altro finale

(Adnkronos) – La Cina ha deciso di cambiare la trama di “Minions: The Rise of Gru”, il film di animazione uscito da poco nelle sale, optando per un finale in salsa agrodolce. Nella versione cinese, infatti, la scena conclusiva vede il super criminale Gru rinunciare alla sua vita dissoluta per tornare alla normalità e per fare “il padre delle sue tre figlie”.

In quella originale, invece, Gru se ne va con il compagno di malefatte Wild Knuckles, che ha simulato la sua morte per evitare di essere catturato. In realtà cambiare le trame dei film non è una pratica inusuale in Cina, infatti la tendenza è quasi sempre a far trionfare il bene sul male.