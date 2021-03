Ministero della Salute ritira barrette energetiche Maama e Vivoo Revolution

Il Ministero della Salute ha richiamato dal mercato alcune barrette energetiche della Maama e della Vivoo Revolution per eccesso di ossido di etilene.

Il Ministero della Salute italiano ha ritirato dal mercato alcuni lotti di barrette energetiche dei marchi Maama e Vivoo Revolution per esubero dei limiti di ossido di etilene presente all’interno degli alimenti.

Ministero della Salute richiama barrette energetiche

Nella giornata di mercoledì 31 marzo, il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito ufficiale, nella sezione destinata ai richiami dei prodotti alimentari, dei comunicati per stabilire il richiamo delle barrette energetiche Maama e Vivoo Revolution.

I prodotti alimentari, infatti, contengono una quantità di ossido di etilene che supera i limiti tradizionalmente previstiti per legge.

I lotti di barrette segnalati dal Ministero sono commercializzati in svariate catene di supermercati come Basko, Carrefour, Decò, Eataly, Esselunga e Sogegross.

A questo proposito, si richiede ai cittadini che hanno comprato simili prodotti di non consumarli e di procedere alla restituzione della merce presso il punto vendita nel quale è avvenuto l’acquisto.

Barrette energetiche Maama

Tra gli alimenti richiamati, le barrette energetiche del marchio Maama sono:

Barrette energetiche con zenzero e cioccolato fondente 98% Brownie : confezioni con monoporzioni da 35 grammi, contenute nel lotto 130122 con scadenza il 13/01/2022 e nel lotto 150122 con scadenza il 15/01/2022;

: confezioni con monoporzioni da 35 grammi, contenute nel lotto 130122 con scadenza il 13/01/2022 e nel lotto 150122 con scadenza il 15/01/2022; Mini barrette di frutta e verdura Veggy L’Arancione : confezioni con monoporzioni da 32 grammi, contenute nel lotto 05OTT21 con scadenza il 05/10/2021, nel lotto 18DIC21 con scadenza il 18/12/2021 e nel lotto 12FEB22 con scadenza il 12/02/2022;

: confezioni con monoporzioni da 32 grammi, contenute nel lotto 05OTT21 con scadenza il 05/10/2021, nel lotto 18DIC21 con scadenza il 18/12/2021 e nel lotto 12FEB22 con scadenza il 12/02/2022; Protein Bar Acai e Zenzero : confezioni con monoporzioni da 35 grammi, contenute nel lotto 201021 con scadenza il 20/10/2021;

: confezioni con monoporzioni da 35 grammi, contenute nel lotto 201021 con scadenza il 20/10/2021; Barrette energetica biologica con fondente e zenzero Tonica: confezioni con monoporzioni da 35 grammi, contenute nel lotto 071021 con scadenza il 07/10/2021.

Tutte le barrette energetiche Maama soggette a ritiro sono state prodotte nello stabilimento situato in via del Commercio, civico 16, a Sommacampagna, in provincia di Verona, da Meraviglie Srl.

Barrette energetiche Vivoo Revolution

Oltre ai prodotti Maama, il Ministero della Salute e NaturaSì hanno annunciato che sono state richiamate anche le barrette energetiche Germoglio e Tonica distribuite da Vivoo Revolution, a causa del “contenuto di ossido di etilene dovuto alla presenza di zenzero superiori ai limiti di legge”.

I prodotti Vivoo Revolution segnalati sono: