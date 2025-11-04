Ministra Gb non esclude aumento tasse: il mondo ha posto sfide grandi

Milano, 4 nov. (askanews) – La ministra delle Finanze britannica Rachel Reeves si rifiuta di escludere significativi aumenti delle tasse nel prossimo bilancio, che potrebbero vanificare gli impegni presi dal governo laburista nel suo manifesto elettorale. Reeves ha affermato che la situazione economica è peggiorata dal suo primo bilancio come Cancelliere dello Scacchiere, citando, tra le altre sfide, l’incertezza sui dazi e un’inflazione ostinatamente elevata.

“Potrei fare quello che hanno fatto i governi precedenti, ovvero nascondere queste sfide sotto il tappeto”, afferma Reeves, ma “sono onesta con le persone”.