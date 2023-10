Ministra tedesca invita a proteggere l'Ucraina in vista dell'inverno

Roma, 2 ott. (askanews) – In visita a Kiev per una riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue, la capa della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock ha “invitato gli europei, ma anche il resto del mondo” a fare il possibile “per creare un dispositivo di protezione composto da una difesa aerea, di protezione delle infrastrutture sensibili e soprattutto di generatori” in vista dell’inverno.

“Abbiamo visto nell’ultimo inverno con quanta brutalità il presidente russo abbia condotto questa guerra, attaccando deliberatamente le centrali elettriche nella speranza che i rifornimenti d’acqua a meno 20 gradi crollassero perché congelati”.

“Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che ciò accada. E per questo, in occasione della mia seconda visita a Kiev nell’autunno di quest’anno, invito gli europei, ma anche il resto del mondo, a intraprendere qualsiasi iniziativa per creare un dispositivo di protezione composto da una difesa aerea, di protezione delle infrastrutture sensibili e soprattutto di generatori”.

(immagini Ebs)