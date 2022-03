Bruxelles, 21 mar. (askanews) – Vertice essenzialmente dedicato all’Ucraina invasa dalla Russia per i ministri degli Esteri Ue a Bruxelles. Per la ministra estera tedesca Annalena Baerbock, verde, bisogna “fare attenzione a quali armi si mandano dove”. Il ministro francese Le Drian si preoccupa della situazione alimentare mentre per il lituano Landsbergis “l’Europa non può dare una sensazione di affaticamente”.

(Fonte Afptv)