Ministro Cingolani: carburante a 2,20? Perché il mercato specula

Roma, 12 mar. (askanews) – “Il mercato specula, ed è lo stesso motivo per cui ci troviamo la benzina a 2,20 e non so perché. Da un lato le accise servono a far funzionare lo Stato, dall’altro il nervosismo che raddoppia, quadruplica o quintuplica il prezzo fa solo arricchire pochi e credo che ciò vada attaccato per primo. Noi faremo la nostra parte, del nostro meglio. Ma qui siamo in presenza di una colossale truffa, che viene dal nervosismo che continuo ironicamente a menzionare, che è fatta a spese delle imprese e dei cittadini”: lo ha detto a Sky TG24 il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, ospite di Progress.