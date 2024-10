Ministro esteri Iran: iniziative per tregua a Gaza e in Libano

Damasco, 5 ott. (askanews) – Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che “la questione più importante oggi è il cessate il fuoco, in particolare in Libano e a Gaza”, al suo arrivo all’aeroporto di Damasco per una visita in Siria, annunciando iniziative in corso a riguardo. La visita di Abbas Araghchi a Damasco, la prima da quando è entrato in carica ad agosto, arriva quasi un anno dopo l’inizio della guerra di Gaza tra Israele e Hamas, un gruppo militante palestinese sostenuto dall’Iran.