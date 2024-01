Ministro Esteri iraniano: in Pakistan colpiti solo "terroristi"

Milano, 17 gen. (askanews) – “Per quanto riguarda il Pakistan, nessun civile del paese vicino, amico e fratello del Pakistan, è stato preso di mira da missili e droni iraniani. Il cosiddetto gruppo Jaish al-Adl (Esercito della Giustizia in arabo, ndr), che è un gruppo terrorista iraniano, che ha trovato rifugio in alcune località della provincia del Baluchistan in Pakistan, è stato preso di mira. E abbiamo discusso la questione in più occasioni con funzionari militari, di sicurezza e politici pakistani di alto rango”. Lo ha detto da Davos, in Svizzera, il ministro degli Affari Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.