Ministro Giuli in visita al Real Albergo dei Poveri di Napoli

Roma, 3 mag. – Il cantiere del Real “Albergo dei Poveri” in piazza Carlo III a Napoli – un intervento dal valore complessivo di oltre 200 milioni di euro – può vedere il suo avvio ed è finalizzato a trasformare l’edificio settecentesco in un hub culturale d’avanguardia, ospitando reperti del Museo Archeologico Nazionale, una biblioteca – Public Library – di ultima generazione, spazi per residenze universitarie della Scuola Superiore Meridionale e per la ricerca e aree espositive e ricreative aperte al quartiere ed alla città.

Consapevole del valore storico e dell’impegno progettuale, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha effettuato un sopralluogo ufficiale, definendo l’intervento “qualcosa di gigantesco a livello di formazione, ricerca e rigenerazione che sarà un modello per l’Italia e per l’Europa” e ribadendo “continuità finanziaria e sostegno convinto del Governo”. Il sindaco Gaetano Manfredi, insieme con la vicesindaca Laura Lieto e il capo di Gabinetto del Comune di Napoli Maria Grazia Falciatore, hanno guidato il sopralluogo. Il progetto aspira a rappresentare la Napoli che valorizza la sua storia proiettandosi verso il futuro, con un polo culturale di respiro internazionale.

Su questa linea anche Soprintendente Luigi La Rocca, anche nella sua qualità di responsabile della Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come Il Direttore Generale Musei Massimo Osanna ha ribadito l’importanza del progetto per il MANN e per i siti archeologici vesuviani. Il Dirigente dell’Ufficio arch. Rosa Paparella, insieme con il Responsabile del Procedimento, ing. Nicola Masella hanno accompagnato il ministro nella visita dei luoghi già restaurati e illustrato lo stato dell’arte del progetto e del cantiere.

Orgoglio per il Direttore dei Lavori, l’arch. Francesca Brancaccio, direttore tecnico di B5 S.r.l. insieme con l’ing. Ugo Brancaccio per un’operazione che unisce la valorizzazione del contesto storico con soluzioni tecnologiche all’avanguardia. La visita del Ministro Giuli testimonia la rilevanza nazionale del cantiere, che mira a restituire alla comunità non solo un monumento, ma un motore di sviluppo culturale e sociale