Ministro Interno a migranti: "Non venite in Francia, tolleranza zero"

Parigi, 19 giu. (askanews) – “Il messaggio è dire a chiunque cerchi di immigrare illegalmente, e quindi di commettere frodi, che non dovrebbe venire in Francia. ‘Non venite in Francia’. È tolleranza zero”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau, in visita alla stazione Gare du Nord di Parigi, dove le forze dell’ordine sono state mobilitate a livello nazionale per effettuare controlli contro l’immigrazione illegale nelle stazioni e sugli autobus.

“Il messaggio è molto chiaro. Voglio scoraggiare l’immigrazione illegale. Senza questo, non sarà possibile controllare l’immigrazione. Questo è un impegno che ho preso con il popolo francese. Il messaggio, il segnale, è dire a chiunque cerchi di immigrare illegalmente, e quindi commettere frodi, ‘non venite in Francia’. Non lo accetteremo. La nostra strategia è tolleranza zero, molto chiaramente. Abbiamo una strategia, la strategia è di riprendere il controllo delle nostre frontiere. Qualche mese fa, ho inviato alla Commissione Europea la 25esima richiesta della Francia dagli attentati del 2015 per ripristinare i controlli alle frontiere interne. La Germania lo ha fatto molto di recente. La Germania sta riprendendo il controllo delle sue frontiere, come molti altri paesi europei. Non siamo soli”.