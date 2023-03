Ministro Piantedosi: la prima emergenza scattata alle 4 di notte

Milano, 7 mar. (askanews) – Alle 3.55 la sala operativa del comando provinciale della Guardia di finanza chiede l’invio di pattuglie. E’ questo il momento in cui è scattata l’emergenza secondo il ministro dell’Interno Piantedosi. “Sull’utenza di emergenza 112 giunge una richiesta di soccorso telefonico da un numero internazionale che veniva geolocalizzato dall’operatore della Centrale operativa del Comando provinciale dei Carabinieri di Crotone e comunicato, con le coordinate geografiche, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Crotone. È questo il momento preciso in cui, per la prima volta, si concretizza l’esigenza di soccorso per le autorità italiane”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Piantedosi nella sua informativa alla Camera sul naufragio al largo di Crotone.