Ministro Sangiuliano a Venezia 80: il cinema è vicino alle persone

Venezia, 31 ago. (askanews) – “Stiamo lavorando alla costruzione di un nuovo immaginario italiano molto positivo nel mondo e ad un recupero di credibilità che sta facendo in maniera esemplare il presidente del consiglio Giorgia Meloni e in cui poi c’è anche una rappresentazione della potenzialità culturale dell’Italia, della sua forte identità culturale. In questo ambito il cinema costituisce uno strumento formidabile perché è la forma di espressione culturale più moderna e oggi più vicina alle persone”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presente alla Mostra del Cinema di Venezia insieme al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Sicuramente Roma e il Lazio da sempre testimoniano ed esprimono cultura e il cinema in particolare è uno di quei settori che hanno anche un peso economico perché è una delle industrie più importanti nel nostro territorio. Sono orgoglioso che anche quest’anno la regione Lazio abbia trovato oltre 20 milioni da investire nelle produzioni per valorizzare il suo territorio”, ha dichiarato Rocca.