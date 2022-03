Ministro tedesco Energia: così tagliamo acquisti dalla Russia

Roma, 25 mar. (askanews) – Robert Habeck, ministro tedesco per l’Energia e l’Economia, spiega come la Germania intende tagliare gli acquisti di energia dalla Russia: “Credo che all’inizio dell’estate avremo ridotto di molto la nostra dipendenza dal carbone russo, ed entro l’autunno ne faremo a meno del tutto. Per quanto riguarda il petrolio, prevedo che le importazioni russe saranno tagliate di metà entro l’estate”

“E’ un grande sforzo collettivo, un grande sforzo comunitario, e credo dimostri che il cammino che abbiamo intrapreso per agire con responsabilità e non contentarci dello status quo, possa ottenere un considerevole successo.

Sono solo quattro settimane da quando è iniziato l’attacco all’Ucraina” ha aggiunto Habeck.