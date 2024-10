Ministro tedesco Habeck: se vince Trump più problemi a industria auto

Berlino, 9 ott. (askanews) – Una vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane del mese prossimo potrebbe “intensificare ulteriormente” i problemi per l’industria automobilistica tedesca. A lanciare l’allarme è stato il ministro dell’Economia tedesco, il verde Robert Habeck.

Trump ha dichiarato che intende imporre dazi su tutte le importazioni estere, comprese le automobili. In conferenza stampa a Berlino, mentre il governo tedesco taglia le previsioni economiche per il 2024, Habeck ha affermato che “è anche difficile vedere che il mercato aperto americano si sta chiudendo”.

“La ripresa viene quindi ancora una volta ritardata, soprattutto non perché i fattori congiunturali abbiano peggiorato la situazione, ma perché i fattori strutturali la rendono molto più difficile. Nel 2025 ci aspettiamo quindi una crescita maggiore di quanto previsto all’inizio dell’anno, all’1,1%, e nel 2026, una crescita dell’1,6%.”

“Quindi la vecchia logica della crescita dell’economia mondiale che garantisce la crescita in Germania comincia a diventare più difficile. Perché le aziende cinesi stanno rilevando quote così grandi, in parte con sussidi e in parte semplicemente perché hanno recuperato terreno dal punto di vista tecnico. Quindi siamo in una situazione concorrenziale difficile e gli Stati Uniti, il nostro secondo partner commerciale – i volumi sono più o meno gli stessi – si stanno distinguendo, e anche sotto il governo di Joe Biden, attraverso misure sempre più protezionistiche.”

“È anche difficile vedere che il mercato aperto americano si sta chiudendo sempre di più, e questo è avvenuto sotto l’amministrazione Biden. Il pericolo che Donald Trump, se diventerà presidente, intensifichi ulteriormente questo conflitto è palpabile. È stato annunciato che gli Stati Uniti imporranno dazi sulle automobili, per esempio, e che allora ci troveremo ad affrontare problemi sempre più grandi”, ha messo in guardia Habeck.