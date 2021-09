Ministro tedesco Maas: non c’è altra via che dialogo con talebani

Doha, 1 set. (askanews) – Non c’è altra via che il dialogo con i talebani. Così il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in trasferta a Doha, è intervenuto in conferenza stampa congiunta con l’omologo del Qatar, Sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

“Personalmente credo che non ci sia altra via che dialogare con i talebani, da una parte perché dobbiamo risolvere dei problemi pratici, come portare avanti il funzionamento dell’aeroporto, e dall’altra perché non possiamo semplicemente permetterci l’instabilità in Afghanistan”.