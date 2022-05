Mino Raiola, il funerale si svolgerà in forma strettamente privata

Il giorno, l'ora e il luogo in cui si celebrerà il funerale non verranno resi noti: l'ultimo saluto al famoso procuratore sportivo si terrà in forma privata.

Dopo la morte di Mino Raiola, il mondo del calcio si è stretto attorno alla sua famiglia per la triste perdita. Il funerale del famoso procuratore sportivo si terrà in forma strettamente privata.

Mino Raiola, il funerale si celebrerà in forma privata

Su volontà dello stesso Raiola, i funerali si terranno in forma privata. Il famoso procuratore di Nocera Inferiore – che ha fatto dell’Olanda la sua seconda casa – ha mantenuto massima riservatezza sulla sua malattia, non parlandone mai pubblicamente. In linea con il silenzio rispettoso garantito negli ultimi tempi da tutto l’entourage di Raiola, non sono stati resi noti giorno, ora e luogo del funerale. Solo i giocatori che seguiva, gli amici e i parenti più stretti potranno dargli un ultimo saluto.

La scelta della famiglia rispetta le ultime volontà del procuratore.

Il re degli agenti del calcio, procuratore di tantissimi campioni, come Haaland, Zlatan Ibrahimović, Donnarumma, Balotelli, Pogba, De Ligt, Verratti e molti altri, è deceduto a 54 anni dopo aver combattuto contro una brutta malattia.

Il mondo del calcio ricorda Raiola

All’indomani della sua scomparsa, tutto il mondo del calcio ha ricordato Mino Raiola. Sui social è arrivato un messaggio di cordoglio da parte del Milan, ma anche di Paris Saint Germain, Inter, Torino, Verona, Monza e Perugia.

Un pensiero per il procuratore è stato espresso anche da Marco Verratti, Denzel Dumfries, Myron Boadu ed Erling Haaland, fino a Lozano, Pinamonti, Agnelli, De Laurentis, Marotta e l’agente Oscar Damiani, passando per Fabio Capello e altri grandi esperti del settore.