Minori: Affinita (genitori), 'storia A.M. inaccettabile, si rafforzi mediazione familiare'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – La storia di A.M. , il padre che da tre anni non vede la figlia per la mancata esecuzione delle sentenze dei Tribunali e l'ostruzionismo della provincia "è inaccettabile. Fa capire quanto sia urgente riformare il sistema rafforzando tra l'altro quello di mediazione familiare, indispensabile in situazioni conflittuali nella coppia".

Lo dice all'Adnkronos Antonio Affinita, direttore generale del Movimento italiano genitori (Moige) che in prossimità della conferenza stampa indetta dai legali di A.M. a Lecce afferma: "Padre e madre hanno eguale diritto ad essere presenti nella vita dei figli. Un principio questo che va salvaguardato".

"Purtroppo in Italia il sistema della mediazione incontra invece mille difficoltà – rileva Affinita – Non si affronta il problema dei costi che andrebbero fatti detrarre alla famiglia per evitare che le carte bollate creino danni, disagi e sofferenza innanzitutto ai bambini.

Mentre il mediatore – conclude – potrebbe essere l'area cuscinetto che può dare equilibrio". (di Roberta Lanzara)