Minori: Bonino, 'maternità surrogata? Oggi a Milano non si parla di questo'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "A me fa impressione che tutte le volte che uno si muove per un diritto, gli viene detto 'no, ma ce ben altro..'. La manifestazione di oggi a Milano è per contestare questa direttiva del ministro dell'Interno sul riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Non è vincolante ma pur non essendo vincolante, perchè l'ha fatta? Oggi stiamo parlando di questo e non è che ogni volta si butta la palla in tribuna". Così Emma Bonino a Rainews24 sulle critiche alla maternità surrogata che vengono legate alla manifestazione di oggi a Milano.