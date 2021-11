Minori: Casellati, 'grandi invisibili pandemia, dare ascolto ai bambini'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Quella di oggi è "un'occasione preziosa per confrontarci sulle problematiche di oggi; su come bambini e adolescenti hanno vissuto l’emergenza pandemica e su come stanno attraversando questa fase di ripartenza. Sono stati loro i grandi invisibili della pandemia".

Lo dice il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un videomessaggio inviato dal convegno 'Infanzia e adolescenza: diritto al futuro', in corso a Roma, in occasione della Giornata italiana per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

"Sono felice di portare il mio saluto in occasione di questa importante iniziativa promossa dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Un appuntamento a cui guardo con particolare interesse e per il quale desidero ringraziare la Presidente Licia Ronzulli, i componenti della Commissione, gli illustri relatori e tutti coloro che si sono dedicati alla sua organizzazione", fa sapere la seconda carica dello Stato.

Mettere i minori "al centro del nostro progetto per il futuro è una delle priorità di oggi. È un percorso da realizzare insieme, dando voce alle loro idee, alle loro proposte e alle loro richieste. Ce lo insegna la Convenzione Onu del 1989, che ne ha fatto uno dei suoi punti cardine, insieme al principio del superiore interesse dei minori".