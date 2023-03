Minori: D’Elia (Pd), 'destra alza solo muri contro bambine e bambini'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “La maggioranza al Senato vota contro il regolamento europeo che riconosce lo status di filiazione in uno paese membro a quelle bambine e bambini che lo vedevano riconosciuto nel loro stato". Così la senatrice del Pd Cecilia D’Elia.

"Una necessità per tutelare i diritti dei minori in egual modo nello spazio europeo dove sempre più spesso le famiglie si spostano per lavoro o altri motivi. Mossa solo dal pregiudizio ideologico contro le famiglie omogenitoriali questa maggioranza non ha nessun rispetto per il supremo interesse del minore, ma solo muri da alzare, anche nei confronti delle bambine e dei bambini”.