Minori: Di Maggio (Fdi), 'diritti dei bambini prima di ogni altra cosa'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "I diritti dei bambini vengono prima di qualsiasi altra cosa e abbiamo tanto lavoro da fare. Per questo condivido sostanzialmente la relazione presentata oggi". Lo ha detto Grazia Di Maggio, deputata di Fratelli d’Italia in commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza, a margine della relazione al Parlamento dell’Agia Carla Garlatti.

"Il primo impegno della mia commissione è proprio quello di ridurre le disparità e fare in modo che, anche laddove vi siano sacche di povertà, siano assicurati i livelli minimi di assistenza, non solo materiali. Il futuro della nostra nazione è nelle mani di coloro che oggi sono bambini o ragazzi e dobbiamo consegnare loro, a tutti loro, gli strumenti adatti senza lasciare nessuno indietro. Per questo il nostro lavoro deve proseguire al di là delle differenze politiche. Questo è un settore in cui non è possibile dividersi perché – conclude Di Maggio – non possono esserci differenze sulla pelle dei minori".