Minori: Fratoianni (Si), 'posizioni governo e destra fanno schifo'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – "Le posizioni di questo governo e della destra fanno schifo, perché la si può pensare in ogni modo, ma c’è una cosa che non può essere consentita a nessuno e cioè quella di colpire i diritti di bambini che esistono, che sono li in carne ed ossa e vanno rispettati". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni alla vigilia della manifestazione di Milano promossa dalle Famiglie Arcobaleno, Arcigay, Sentinelli e tante altre associazioni per la tutela dei figli delle famiglie omogenitoriali.

"Chi fa finta che questi bambini non ci siano fa schifo -avverte Fratoianni- Poi possiamo pure discutere nel merito, ma non negando i diritti di questi bambini e delle loro famiglie".

Per questo, aggiunge la responsabile Diritti e Libertà Marilena Grassadonia, che insieme al vicecapogruppo Marco Grimaldi guiderà la delegazione di Si alla manifestazione, "domani saremo a Milano per dire basta a una destra reazionaria che calpesta la dignità di bambini e bambine in carne ed ossa Ci saremo per ribadire che i diritti o sono per chiunque o rimangono privilegi". Intanto, conclude Grassadonia, "alla Camera abbiamo depositato il testo di legge sull’uguaglianza familiare scritto dalle associazioni famiglie Arcobaleno e Rete Lenford. È a disposizione di tutti. Prendiamolo e portiamolo avanti, insieme. I nostri figli e le nostre figlie non possono più aspettare".