Minori: Malpezzi, 'destra reazionaria restringe diritti e colpisce bambini'

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Questa destra non vuole affrontare la realtà anche a costo di ledere il principio dell’interesse superiore del minore, e di colpire i diritti dei bambini. La verità è che questa destra reazionaria restringe i diritti delle persone e da ieri anche dei minori”. Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, in un'intervista al 'Corriere della sera'. presidente del gruppo Pd in Senato, in una intervista al Corriere della Sera, commentando la bocciatura del regolamento Ue e lo stop del Viminale alla trascrizione dei bambini nati all’estero negli uffici anagrafici dei Comuni.

“Siamo sorpresi -aggiunge l'esponente Dem- che la destra ci voglia far sedere con Polonia ed Ungheria. Abbiamo provato fino all’ultimo a dialogare affinché la maggioranza non ragionasse in modo ideologico, ma valutasse nel merito il regolamento. Quel regolamento riconosce lo status di figlio ottenuto nel proprio Paese europeo di origine anche negli altri stati dell’Unione. Quindi il rispetto della tutela del diritto alla circolazione delle persone e delle famiglie in Europa mantenendo i diritti riconosciuti nel proprio Paese. Opponendosi, si viola il diritto alla mobilità di due milioni di minori. Si è pronti, quindi, a decidere che in Europa ci sono minori di serie A e minori di serie B. Il regolamento non contrasta con le leggi italiane. L’ha sostenuto anche il ministro Nordio. Non hanno voluto ascoltare neppure lui”.

“Stiamo parlando di bambini che esistono e dei loro diritti che vanno tutelati, come riconosciuto dalle sentenze. A me sembra che questa destra sia disposta a ignorare che i figli delle coppie omogenitoriali esistano”. E sulla circolare del Viminale che impone ai sindaci lo stop alle trascrizioni Malpezzi conclude: “Quella sentenza dice che c’è un vuoto normativo. Questo significa che bisogna regolamentare la situazione con una legge. Che poi è il nostro dovere di politici e legislatori. Noi li sfidiamo: apriamo la discussione. Purtroppo penso che questa destra non sia pronta a garantire a tutti gli stessi diritti”.