Minori: manifestazione Milano si sposta in piazza della Scala

Milano, 16 mar. (Adnkronos) – Per ragioni d'ordine pubblico, in previsione di una larga partecipazione, il presidio a sostegno delle famiglie arcobaleno, in programma sabato prossimo, 18 marzo, a Milano, cambia sede.

Invece del ritrovo inizialmente annunciato, in largo 11 settembre 2001, nei pressi della prefettura, la manifestazione è stata spostata in piazza della Scala. Resta invariato l'orario, previsto per le ore 15.

Al presidio è prevista la partecipazione di numerosi esponenti politici, inclusa la segretaria del Pd Elly Schlein.