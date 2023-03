Minori: Marrazzo (Partito Gay), 'sindaci facciano disobbedienza civile'

Milano, 17 mar. (Adnkronos) - "Come Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale, aderiamo e saremo presenti con Fabrizio Marrazzo, Marina Zela ed i nostri attivisti alla manifestazione di domani a Milano a sostegno dei figli Lgbt+". Cosi in una nota Partito Gay LGBT+, Solidale, Am...

La decisione, si legge nella nota, "in risposta alla scelta del governo di non riconoscere i nostri figli". Per questo "chiederemo al sindaco di Milano, Beppe Sala e agli altri sindaci di fare disobbedienza civile e trascrivere i certificati di nascita, come in Usa negli anni '50 i sindaci che si opponevano ai divieti dei matrimoni interrazziali".

Del resto, conclude la nota, "quando, una norma è ingiusta e discriminatoria, chi fa politica deve avere il coraggio di disobbedire. E questo, domani, chiederemo a gran voce ai sindaci".