Minori: Pd Milano, 'no a bambini di serie b, sabato in piazza con comunità Lgbtqia+'

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – "Sabato saremo al fianco della comunità Lgbtqia+, del movimento arcobaleno, della comunità tutta, manifesteremo davanti alla prefettura per i diritti dei figli e delle figlie delle famiglie arcobaleno. A Palazzo Marino abbiamo dato inizio a questa battaglia giusta perché non esistano famiglie e bambini di serie B". Così in una nota congiunta la deputata e segretaria metropolitana Silvia Roggiani e il consigliere comunale e responsabile Diritti del Pd Milano Michele Albiani.

"Contro questo governo miope e inumano -si legge nella nota- saremo in tantissime e tantissimi. Fermiamo questo attacco ai diritti, fermiamo questa destra che continua a minacciare il buon lavoro dei Comuni in cui governa il buonsenso".