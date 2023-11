Minori: Pd, 'portare avanti battaglia per bambini fuori dalle carceri'

Roma, 29 nov (Adnkronos) - "Questo libro parte dalla Camera dei deputati perché qui era iniziato il percorso legislativo che avevo promosso con una proposta di legge che superasse la reclusione in carcere per i minori figli di detenute. Un iter che purtroppo si è interrotto con la...

Roma, 29 nov (Adnkronos) – "Questo libro parte dalla Camera dei deputati perché qui era iniziato il percorso legislativo che avevo promosso con una proposta di legge che superasse la reclusione in carcere per i minori figli di detenute. Un iter che purtroppo si è interrotto con la fine anticipata del Governo Draghi". Lo ha detto Paolo Siani, ex deputato del Pd, alla presentazione del libro 'Senza colpe. Bambini in carcere' alla sala stampa della Camera con la Grante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti, la capogruppo del Pd Chiara Braga, la deputata e capogruppo Pd in Bicamerale infanzia e adolescenza Michela Di Biase, la deputata dem Debora Serracchiani.

"Eravamo ad un passo dall'approvazione di una legge di civiltà ed oggi addirittura si peggiora la situazione con il decreto sicurezza del Governo Meloni. La battaglia per i bambini fuori dal carcere e dagli Icam va portata avanti. Esiste già soluzione per superare la reclusione, sono le case famiglia. Progetti che già avviati a Roma e Milano e che hanno dato prova di funzionare", ha detto Siani.

"Fino a quando anche un solo bambino sarà costretto a crescere dietro le sbarre di un carcere o di un Icam sarà giusto dare battaglia per evitarlo", ha spiegato la Di Biase, aggiungendo: "È fondamentale raccogliere il lavoro parlamentare fatto da Paolo Siani nella passata legislatura per superare la reclusione dei minori con madri detenute ma la grande difficoltà è che oggi il Governo ha varato un decreto addirittura peggiorativo, che elimina l'obbligo di rinvio della esecuzione della pena per donne incinte o madri con minori di un anno. Un irrigidimento che evidenza la precisa volontà di colpire gli ultimi e che – ha concluso Di Biase – mette in discussione il principio di tutela dell'interesse superiore dei bambini".

(Adnkronos) – "L'onorevole Siani è l'alfiere di una legge che la scorsa legislatura riuscì a tenere insieme un po' tutti tranne l'allora opposizione di Fdi anche se alcuni a titolo personale votarono comunque a favore della legge", ha detto la Seracchiani, responsabile Giustizia del Pd.

"Nella convinzione che fosse una legge sulla quale avremmo potuto trovare un'ampia condivisione, è stata la prima scelta del Pd, nel senso che appena si è insediata questa legislatura la prima proposta del Pd come gruppo di opposizione è stata proprio quella sulle detenute madri. Ma è accaduto un fatto molto grave, il primo di una serie di eventi che poi si sono ripetuti nel tempo: la maggioranza ha completamente stravolto il testo della legge con emendamenti che oggi ritroviamo nel pacchetto sicurezza. Per questo motivo ritirammo la legge. E per questo motivo è ancora più urgente portare avanti la nostra battaglia ed impedire che si perda di vista il bene del bambino come bene primario", ha aggiunto.